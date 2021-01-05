Hekimoğlu bu akşam var mı? Hekimoğlu 32. yeni bölüm tarihi belli oldu

Hekimoğlu izleyicileri yeni bölümün bu akşam olup olmadığını merak ediyorlar. Sevilen dizi her hafta Salı akşamları yayınlanıyor. Kanal D yayın akışına göre bu akşam 20:00’de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ekrana gelecek. Hekimoğlu’nun ise 22:15’te tekrarı yayınlanacak. Yapılan açıklamada yeni bölüm tarihi duyuruldu.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü 12 Ocak Salı günü ekrana gelecek. Bu akşam Kanal D yayın akışında yeni bölüm yer almıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

22:15 Hekimoğlu Tekrar

01:15 Gelinim Mutfakta