Hekimoğlu bu akşam var mı? Hekimoğlu 32. yeni bölüm tarihi belli oldu
Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü için heyecan giderek artıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık gibi isimlerin bulunduğu dizi her hafta Salı akşamları yayınlanıyor. 5 Ocak Kanal D yayın akışında Hekimoğlu 32. bölümün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte yeni bölüm yayın tarihi
Hekimoğlu izleyicileri yeni bölümün bu akşam olup olmadığını merak ediyorlar. Sevilen dizi her hafta Salı akşamları yayınlanıyor. Kanal D yayın akışına göre bu akşam 20:00’de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ekrana gelecek. Hekimoğlu’nun ise 22:15’te tekrarı yayınlanacak. Yapılan açıklamada yeni bölüm tarihi duyuruldu.
HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü 12 Ocak Salı günü ekrana gelecek. Bu akşam Kanal D yayın akışında yeni bölüm yer almıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Hekimoğlu Tekrar
01:15 Gelinim Mutfakta
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