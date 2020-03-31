Hekimoğlu bu akşam neden yok? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Timuçun Esen, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım ve Okan Yalabık'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu 24 Mart akşamı 13. bölümü ile ekranlara gelmişti. Sevilen dizi bu hafta 14. yeni bölümü yerine, tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Peki, Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu bu akşam neden yayınlanmıyor? İşte, Hekimoğlu 14. yeni bölüm tarihi ile ilgili ipuçları.

HEKİMOĞLU NEDEN YOK?

Ülkemizde görülen corona virüsü nedeniyle, oyuncuların ve set çalışanlarının sağlık riski nedeniyle birçok dizinin çekimine ara verildi. Bu dizilerden biri de Hekimoğlu oldu. Bu nedenle Hekimoğlu yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölüm tarihi henüz belli değil. Hekimoğlu 14. yeni bölüm tarihi netleştiği zaman haberlerimizde gelişmeleri aktaracağız.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap’ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?