Hekimoğlu başlıyor

◊ Yeni yayın döneminde “Hekimoğlu” izleyicilerini neler bekliyor?

- Timuçin Esen: Yeni sezonda ekip yine birbirinden zor vakaları çözmeye çalışacak. Aynı zamanda tüm ekibin bilinmeyen yönleri, geçmişleri ve özel hayatları biraz daha açığa çıkacak.



- Okan Yalabık: Birbirinden ilginç vakalar bekliyor.



- Ebru Özkan: Dizimiz kaldığı yerden tüm heyecanı ve yeni sürprizleriyle devam ediyor.



- Kaan Yıldırım: Bu projenin en güçlü taraflarından birinin, seyirciye ve oyunculara birçok yeni bilgi öğretmesi olduğunu düşünüyorum. Seyirciyle birlikte bizim de birçok yeni bilgi edindiğimiz bir sezon olacak. Onun dışında eğlenceli sahneler zaten projenin olmazsa olmaz parçası. Yavaş yavaş her karakterin hikayesine ve iç dünyasına yolculuk yapacağız.



- Aytaç Şaşmaz: Yeni oluşumlar ve her zaman olduğu gibi zor vakalar var. İzleyicinin yine yeni bilgiler edinirken bir yandan da kendilerinden bir şeyler bulabileceği hikayeler söz konusu.



- Damla Colbay: Bu sezon kaldığımız yerden, yine çok heyecan verici vakalarla ve hikayelerle ekranda olacağız. Kendi adıma seyircilerimizle birlikte olmayı çok özledim. Her hafta yeniden onlarla paylaşımda bulunacağımız için çok mutluyum.

“HOUSE” FANLARI DA BİZİ TAKİP EDİYOR

◊ Dizi kısa sürede çok sevildi. “House”un, yani “Hekimoğlu”nun orijinal versiyonunun fanları bile artık severek izliyor. Bu başarı nasıl sağlandı sizce?

- Timuçin Esen: Orijinal senaryonun dramatik yapısına bağlı kaldık. Dramanın özünü ve karakterleri abartıya kaçmadan titiz bir şekilde ülkemizin kültürüne uyarladık, bence bu şekilde başarı sağlandı. Tabii ki oyuncu kadrosunun uyumu da etkili oldu.



- Okan Yalabık: Karakterlerinin ve bölüm hikayelerinin televizyonda alıştığımızın dışında hikayeler ve kahramanlar olmasından kaynaklanıyor olabilir... Çünkü her bölümde bilim insanları bir sorun çözmeye çalışıyor dizide...



- Kaan Yıldırım: Uyarlama işlerin neredeyse hepsinde, orijinal projenin takipçileri ilk önce reaksiyon gösterir. Ama bazı “House” fanları, “Hekimoğlu”nu izledikten sonra bizi de çok severek takip etmeye başladı. Biz kültürümüze ve televizyon koşullarımıza uygun şekilde projeyi uyarlamaya gayret ettik. Tabii ki her şey bire bir olamaz, olmamalı da. O zaman taklite döner. Herkes kendine göre projenin dünyasına bir şeyler katmaya çalıştı. Sonuç olarak sevilen bir proje oldu. Biz büyük bir heyecanla çalışmaya başladık bu sezon. Özellikle pandemi sürecinden sonra çalışmak hepimize çok iyi geldi.



- Ebru Özkan: İzleyici ve proje arasındaki karşılıklı samimiyetten dolayı olduğunu düşünüyorum.



- Aytaç Şaşmaz: Uyarlama bir iş olduğunu unutmamak lazım. Herkes karakterle bütünleşti ve kültürümüze göre uyarlandı. Bu başarı herkesin bütünleşmesi ile ortaya çıktı bence.



- Damla Colbay: Başarılı bir senaryo, uyum içinde ve keyifle çalışan bir ekip var ekranda. Seyircinin izlediği her şeyde, ruhumuzdan bir parça var. Onlar da bunu hissediyor bence. Bu sezon da heyecanımıza ortak olacaklarına eminim.