Hekimoğlu 7. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve daha pek çok usta ismin rol aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, bu hafta 7. bölümüyle ekranlarda olacak. Her hafta heyecan dolu olaylara sahne olan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Peki, Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler olacak?
Salı akşamlarına damga vuran Hekimoğlu, yine bomba gibi bir bölümle sevnelerinin karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Hekimoğlu ve İpek arasındaki iddia bölüme damga vuracak. İşte, Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanları ve 7. bölüme ilişkin kısa özet...
Hekimoğlu'nun 11 Şubat akşamı ekranlara gelecek bölümünde;
16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.
Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.
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