Hekimoğlu 49. son bölümde Memoli'den sürpriz hamle... İşte Hekimoğlu son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 49. son bölüm tek parça yayınlandı. Ekranların ilgi gören dizisi Hekimoğlu 11 Mayıs Salı akşamı 49. bölümü ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizide bu hafta Ateş, kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturdu. Hastaneye gelen Memoli'nin akıbeti ise merak konusu oldu. Son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 50. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş ve yeni ekibi iş başında!

Ateş yeni gelen hastanın kanserini çözmeye çalışır bu sırada da yeni ve kalablık ekibiyle beyin fırtınası yapar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hekimoğlu 4 Mayıs Salı yayınlanan 49. Bölümde Ateş, kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı’dır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde pilot olarak görev yapan Gamze Yüzbaşı, talip olduğu önemli bir görev için simülasyon uçuşu yaparken gözleriyle duymaya başlar. Ve simülasyon uçağını düşürür. Gamze Yüzbaşı’nın semptomları Hekimoğlu’nun hayli ilgisini çeker ama kadının tek şartı vardır; kimliğini Hekimoğlu dışında kimse bilmeyecek! Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı’dır. Doğru teşhisi koyanlar bir sonraki aşamaya geçecek, başarısız olanlar ise elenecektir.

Gamze Yüzbaşı’nın ilk ve tek şartı olan “kimliğini gizli tutma” meselesi, Hekimoğlu’nun vakayı başta İpek olmak üzere tüm hastaneden saklamasına yol açar. Adaylar, hasta ve Hekimoğlu hastane içinde köşe kapmaca oynarken Gamze Yüzbaşı’nın da yeni semptomları gelişir. Hekimoğlu’nun gözüne girmek için canla başla kadının nesi olduğunu bulma çalışan 40 kişi, hastanede bir kaosa neden olur ve kaçınılmaz son gerçekleşir.

Hekimoğlu, Gamze Yüzbaşı’yı tedavi edebilecek mi? İpek, Hekimoğlu’nun gizli tutmaya çalıştığı hastayı nasıl öğrenecek? 40 kişilik aday kadrosundan kimler elenecek?

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