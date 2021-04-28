Hekimoğlu 47. son bölümde Zeynep’ten ayrılık kararı... İşte Hekimoğlu son bölümün özeti

Hekimoğlu 47. son bölüm tek parça yayınlandı. Ekranların ilgi gören dizisi Hekimoğlu 27 Nisan Salı akşamı 47. bölümü ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizide bu hafta Zeynep'in hastaneden ayrılık kararı herkesi şoke etti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise tek başına sorunu çözmeye çalışan Ateş'in Orhan'a musallat olması ekranlara geldi.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 48. Bölüm Fragmanı yayında! İpek, Ateş'e bir ekibe ihtiyacı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor!

Ekibin dağılmasından sonra Ateş'e yeni bir vaka gelir. Tek başına sorunu çözmeye çalışan Ateş bunu yapabileceğine emindir. Ancak İpek, Ateş'e durumun tam tersi olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bu mücadeleyi İpek mi yoksa Ateş mi kazanacak?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hekimoğlu 207 Nisan Salı yayınlanan 47. Bölümde Ateş'in ekibi dağılıyor!

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Enver ve Meryem Hadidi çifti, 2 yıl burada kaldıktan sonra Yunanistan’ın Meis adasında bir mülteci kampına yerleşmiştir. Meryem’in ani hastalığına kampta çare bulamayacağını anlayan Enver, karısı Meryem’i alıp illegal yollardan tekrar Türkiye’ye dönmeye karar verir. Denizin ortasında motorları bozulunca Türk Sahil Güvenliği’nin son anda kurtardığı çiftin görmek istediği tek kişi vardır; Ateş Hekimoğlu.

Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma zamanı gelip çatınca Hekimoğlu’nun ona karşı olan tavrı değişecek ve bu durum Emre’yi son derece rahatsız edecektir. Bunu Hekimoğlu ile konuşmaya karar vermesi ise, Emre için dönülmez yolun başlangıcı olacaktır. Tüm bu gelişmeler Zeynep’in Emre’ye olan hislerini gözden geçirmesine neden olurken, Hekimoğlu da vakayı çözme sürecinde radikal kararlar vermek zorunda kalacaktır.

Hekimoğlu ve ekip bunca kargaşanın arasında Meryem’i kurtarabilecek mi? Emre’yi bekleyen geri dönülmez yol ne? Zeynep’in aldığı büyük karar nelere yol açacak?

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