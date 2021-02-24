Hekimoğlu 39. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası yayınlandı! Hastanede korkunç olay!

Hekimoğlu 39. bölümü ile 2 Mart Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Her hafta beğeni ile izlenen dizinin yeni bölüm fragmanında tanı konulmaya çalışan hastanın bacaklarını hissetmediğini söyleyerek hastanenin merdivenlerinden atlaması çarpıcı gelişmelerden oldu. Ateş ve ekibinin hastane yönetimine karşı nasıl bir savunma yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 39. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip korkunç bir olayla karşı karşıya!

Bir hasta oldukça kötü durumdadır. Tanı koymaya çalışırken oldukça zorlanırlar. Ateş ise durumu düzeltmeye çalışırken çözüme ulaşır. Ancak geç kalmışlardır. Memoli bir şokla hamlede bulunmaya çalışır.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 38. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek, Ateş'i hapisten kurtarmak için yalan söylemek zorunda kalmıştır ve ona kızgındır. Ateş'e ceza olarak tüm hafta boyunca polikliniğe bakma sorumluluğu yükler. Ateş ne kadar denese de sıradan hastalıklardan kaçamaz. Poliklinikte genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir.

Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu’ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Bu sırada Zeynep de ölmek üzere olan evsiz bir kanser hastasıyla ilgilenmektedir.

Ağrılarını dindirmek için kendisine verilen ilaçları almayı reddeden yaşlı adam, acı içinde ölmeyi tercih etmiştir. Zeynep ise yaşlı adamı, bu süreci daha rahat atlatması ve ağrı kesicileri kabul etmesi konusunda ikna etmeye çalışır.

Hekimoğlu, genç kadına yardımcı olabilecek mi? Zeynep, yaşlı adamı daha acısız bir ölüme ikna edebilecek mi? İpek ve Orhan’ın Hekimoğlu’na kızgınlıkları geçecek mi?