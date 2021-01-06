Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanında merak dolu anlar - Orhan ve İpek'in Ateş'ten sakladığı sır ne?

Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci sezonu ile diziseverlerden tam not almayı başararak Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanında Ateş'in çözemediği vaka yüzünden depresyona girmesi dikkat çekti. Zeynep'in İpek ve Orhan Hoca'ya Ateş'ten saklanan gerçekle ilgili söylediği sözler de Hekimoğlu yeni bölüm fragmanına yansıyan diğer gelişmelerden oldu.

HEKİMOĞLU 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 32. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu'ndan gizlenen gerçek ne?

Hekimoğlu bir önceki vakayı çözemediğini düşünüp depresyona girmiştir. İpek ve Orhan vakayı çözdüğünü Ateş'e söyleyip söylememekte kararsızdır.

Öte yandan İpek, Hekimoğlu'na yeni kız arkadaşı konusunda uyarıda bulunur.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 12 Ocak Salı 20.00'da Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu’ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek’in peşine düşer. İpek’in Orhan’la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu’nu yeni bir oyunun içine sürükler. Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek’in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek’e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu’na karşı birlik mi olacak?