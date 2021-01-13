Hekimoğlu 32. son bölümde Zeynep saklanan sırrı öğreniyor... İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanından görüntüler

Hekimoğlu 32. bölümü ile 12 Ocak Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, İpek'in Ateş'in kendisi yüzünden depresyona girdiğini düşmesi ve onu yeni kız arkadaşı konusunda uyarması merak dolu anlara neden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ateş'e soruşturma açılması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 12 Ocak Salı yayınlanan 32. Bölümde poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu’nun başına ummadığı dertler açar. Peki Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?

Öte yandan bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olur. İpek ve Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladıkları sırları ise Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu’nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür.

Peki Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? İpek gerçekleri Hekimoğlu’na açıklayacak mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 33. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu soruşturma altında!

Ateş, polisin radarına giriyor ve evine baskın yapılıyor. Ateş'in evinde bulunan yüksek sayıda ağrı kesici başına büyük bela açıyor.

Öte yandan Hekimoğlu, İpek'in tüm ısrarlarına rağmen kritik bir hastaya müdahalede bulunuyor!