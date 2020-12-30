Hekimoğlu 31. son bölümde Ateş'i şüphelendiren yakınlaşma... İşte Hekimoğlu son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 31. bölümü ile 29 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluştu. İkinci sezonu ile macerasına devam eden Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde Ateş'in iki vakayı da kabul etmesi ekranlara geldi. Sekiz yıl boyunca felçli olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan hastanın öyküsü ise dikkat çekti. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu’ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek’in peşine düşer. İpek’in Orhan’la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu’nu yeni bir oyunun içine sürükler. Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek’in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek’e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu’na karşı birlik mi olacak?

Diziye bu hafta Veysel Diker ve Güner Özkul konuk oluyor...

Veysel Diker, sekiz yıl boyunca felçli olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan Ersin Güler karakterine hayat verirken, Güner Özkul ise Ersin Bey’in eşi Ayla Güler karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.