Hekimoğlu 26. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Hekimoğlu son bölüm tek parça yayınlandı

Hekimoğlu 26. bölümüyle 24 Kasım Salı akşamı Kanal D ekranlarına geldi. Sevilen ve ilgi gören dizinin bu haftaki bölümünde Can isimli çocuğun hastalığına karşı hastanenin seferber olması ekranlara yansıdı. Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilimin artması Hekimoğlu son bölümünde çarpıcı gelişmelerden oldu. İşte, Hekimoğlu son bölümün tamamı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek’in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek’i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep’le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali’nin, makaleyi Zeynep’ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir.

Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu’na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali’nin arkadaşlığı sonlanacak mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.