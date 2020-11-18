Hekimoğlu 25. son bölüm kesintisiz izle: Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hekimoğlu 25. son bölümü Kanal D ekranlarında 17 Kasım Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde evliliği ile ilgili gelgitler yaşayan Selin'in Ateş'le ilgili planlar kurması dikkat çekti. İşte, Hekimoğlu son bölümün tamamı ve 26. yeni bölüm fragmanı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu kurul kararıyla bölüm şefliğini Mehmet Ali’ye devreder. Mehmet Ali için bu güzel bir gelişme gibi görünse de işler tahmin ettiği gibi yürümez. Hekimoğlu onu bezdirmek için elinden geleni yapacaktır.

Bu arada Selin evliliğindeki sorunları Hekimoğlu’na anlatır. Bu konuşma ikiliyi kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürükler. Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir. Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez. Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener.

Hekimoğlu hastasını kurtarabilecek mi? Hekimoğlu ve Selin arasında neler yaşanacak? Hekimoğlu Mehmet Ali’nin şefliğinde neler yapacak?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 26. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu'nun kendi isteğiyle kabul ettiği vaka herkesin dikkatini çekiyor. Onun kolay kolay böyle bir vaka almayacağını düşünen ekip, bu davranışının sebebini araştırmaya koyuluyor. Ateş'i yakın markaja alan Zeynep, Memoli ile bir olup dedektifliğe soyunuyor. Peki bu kadar dikkat çeken vakanın altından ne çıkacak?