Hekimoğlu 21. son bölüm tek parça ve kesintisiz izle - Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hekimoğlu 22. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından yayınlandı. 2. sezonuyla ekranlara gelen ve her hafta izleyenlerden tam not alan Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde, İpek ve Ateş'in arasında yaşanan konuşma dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, Hastaya kanser teşhisi koyan Ateş'in Orhan'la karşı karşıya kalması ekranlara yansıdı. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu yeni bir imajla hastaneye gelir. Herkesi şaşırtan bu ani değişimin sebebi merak konusu olurken Hekimoğlu’nun aklı ailesindedir. Şehir dışından gelecek olan anne ve babasıyla yiyeceği akşam yemeğini atlatmak için her yolu dener. Bu arada Hekimoğlu’nun yeni vakası üniversiteden yeni mezun genç bir adamdır. Ani elektrik çarpması hissiyle sürekli sarsılan gencin durumu giderek kötüleşir. Hekimoğlu ve ekibi hastalığın sebebini bulmaya çalışırken kökleri ta geçmişe uzanan bir aile dramını gözler önüne sererler. İyi niyetle yapılan şeylerin nasıl felaketimiz olabileceği ortaya çıkar.

Hekimoğlu ailesinden neden kaçıyor? Hekimoğlu’nun annesi ve babası nasıl insanlar? Hekimoğlu genç adamın hayatını kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 22. Bölüm Fragmanı yayında! Karmaşık bir vakayla daha karşı karşıya gelen Ateş, bu defa yanılıyor mu? Hastaya kanser teşhisi koyan Hekimoğlu, Orhan'dan tam aksi bir cevap alınca işler düğümleniyor. Öte yandan Selin ve Ateş arasında geçen konuşma dikkat çekiyor. Ateş, Selin'in duygularından emin olmaya çalışıyor ancak bu durum her ikisinin kafasında da soru işaretlerine neden oluyor!