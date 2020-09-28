Hekimoğlu 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Memoli'nin gördüğü kadın kim?

Hekimoğlu 19. bölümüyle 29 Eylül Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplayan ve 2. sezonuyla izleyiciler tarafından ilgi gören Hekimoğlu'nun yeni bölümü öncesi 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanlı anları barındıran Hekimoğlu 19. yeni bölüm fragmanında, Ateş ve İpek arasında başlayan yakınlaşma dikkat çekti. Zeynep ve Emre'nin yağmurda ıslanması ise ikili arasında yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi. İşte, Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında sular durulmuyor. Çoğu zaman birbirleriyle atışan Ateş ve İpek'in durumu çevrelerindekilerin de dikkatini çekiyor. Hekimoğlu, İpek'ten mi hoşlanıyor?

Diğer taraftan Memoli içinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Geçmişinden çıkıp gelen bir kadın Memoli'nin tüm dengesini alt üst ediyor!

Ateş, İpek'e meydan okur ve ekibine zor kullanarak da olsa İpek için araştırma yaptırır. Ateş ve ekibi gizlice İpek'in evine girer. Evde buldukları ise onları şaşırtacaktır... Öte yandan elini kaybetmek üzere olan bir hasta başta Ateş ve İpek olmak üzere herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur!