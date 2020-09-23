Hekimoğlu 18. son bölüm HD full ve kesintisiz izle - Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayında!

Hekimoğlu'nun 22 Eylül Salı günü yayınlanan 18. bölümünde Selin ve Ateş arasındaki gerginlik ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ile 2. sezonuna devam eden Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde, Kanserli küçük bir kızın tedavisi için tüm hekimlerin seferber olması heyecan yarattı. Elini kaybetmek üzere olan bir hastanın hastaneye geldiği yeni bölüm fragmanında ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin’in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu’nda belirgin bir gerginlik yaratır. Bu yeni durum yetmezmiş gibi, Selin’in Hekimoğlu’na açılmış davalarla ilgileniyor olması aralarındaki iletişimi zorunlu kılar.

Diğer yandan Hekimoğlu saman nezlesine yakalanır. Bunu fırsata çevirip işten kaytarma planları yaparken karşısına öyle bir vaka çıkar ki kendisini unutup işe koyulur. Kanserli küçük bir kızın vakti giderek daralmaktadır. Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan alacağını tahmin bile edemez.

Hekimoğlu ve Selin’i nasıl bir süreç bekliyor? Hekimoğlu küçük kızı tedavi edebilecek mi? Küçük bir kız Hekimoğlu’na nasıl bir ders verecek?

HEKİMOĞLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ateş, İpek'e meydan okur ve ekibine zor kullanarak da olsa İpek için araştırma yaptırır. Öte yandan elini kaybetmek üzere olan bir hasta herkesin başta Ateş ve İpek olmak üzere herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur!