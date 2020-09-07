Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı: Yeni bölümde Ateş geçmişi ile yüzleşiyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu 8 Eylül Çarşamba akşamı 16. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Ateş'in karşısına çıkan eski eşinin isteği izleyenleri heyecanlandıracak. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm özeti.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkilir. “Ateş!” Yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyle çok değer verdiği biridir bu kadın… Onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu’ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durur. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyacaktır. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu’nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister. Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

Hekimoğlu’nun geçmişinden gelen kadın kim? Hekimoğlu’nun tekrar karşısına çıkma sebebi ne? İpek ve Hekimoğlu nasıl bir anlaşma yapacaklar? Hekimoğlu kendini sorgularken neleri gün yüzüne çıkartacak?