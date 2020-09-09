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Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Hekimoğlu 16. bölüm tek parça izle! Hekimoğlu 16. son bölüm detayları

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Hekimoğlu 16. bölüm tek parça izle! Hekimoğlu 16. son bölüm detayları
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Hekimoğlu 16. bölüm tek parça full izlemek isteyen seyircilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Dün akşamki bölümü izleyemeyen pek çok kişi, internet üzerinden Hekimoğlu 16. son bölüm tek parça izle seçeneğini kullanarak dün akşam yaşananlara tanıklık etmek istiyor. Peki, Hekimoğlu son bölümde neler yaşandı? İşte, Hekimoğlu son bölüm full ve tek parça izleme ekranı ve yeni bölümden fragman bilgileri

Ateş'in artık geçmişi ile yüzleşeceği gerçeğinin ortaya çıktığı Hekimoğlu 16. son bölüm, bazı detayların gündeme gelmesine neden oldu. Selin isimli eski eşi ile karşı karşıya gelen Hekimoğlu, büyük bir ikilem içerisinde kalıyor. İşte, Hekimoğlu son bölüm full tek parça izle ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile yaşanacak olaylar hakkında bazı bilgiler

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE

Ateş'in geçmişine dair tüm bilinmeyenler gün yüzüne çıktığında ise işin rengi değişiyor.

Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkilir. “Ateş!” Yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyle çok değer verdiği biridir bu kadın… Onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu’ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durur. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyacaktır. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu’nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister. Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

Hekimoğlu’nun geçmişinden gelen kadın kim? Hekimoğlu’nun tekrar karşısına çıkma sebebi ne? İpek ve Hekimoğlu nasıl bir anlaşma yapacaklar? Hekimoğlu kendini sorgularken neleri gün yüzüne çıkartacak?

HEKİMOĞLU 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 17. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor. Selin'i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin'e olan ilgisini farkediyor. Öte yandan Metin'in hiç bir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin'i derinden etkiliyor. Teselliyi ise yine Ateş'te buluyor.

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