Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hekimoğlu ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu 2. sezonu ile sevenleriyle buluşacak. 1 Eylül Salı akşamı 15. bölümü ile ekranlara dönecek olan Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı çarpıcı anları gözler önüne serdi. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne genç bir hasta gelmesi ve hastanın pek çok belirti yaşaması ekibe zorlu anlar yaşatacak. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı.

HEKİMOĞLU 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizinin ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle;

Hekimoğlu’nun ekibi Zeynep’in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır. Hekimoğlu’na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar. Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu’nun aklı Zeynep’tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep’in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne genç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.

Zeynep’in yokluğu beraberinde neler getirir? Hekimoğlu Zeynep’in şartını kabul edecek mi? Hekimoğlu ve ekibi genç hastayı kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D.’nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, yeni bölümüyle 1 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek.