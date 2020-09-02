Hekimoğlu 15. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayında!

Kanal D'de seyirci karşısına çıkan Hekimoğlu 1 Eylül Salı akşamı 2. sezonu ile ekran macerasına yeniden başladı. Dizinin yayınlanan 15. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Ateş'in karşısına çıkan sürpriz isim heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. Son bölümde ise Hekimoğlu ve ekibinin genç bir hasta için mücadele vermesi ekranlara yansıdı. İşte, Hekimoğlu 15. son bölümün tamamı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu’nun ekibi Zeynep’in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır. Hekimoğlu’na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar. Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu’nun aklı Zeynep’tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep’in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne genç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.

Zeynep’in yokluğu beraberinde neler getirir? Hekimoğlu Zeynep’in şartını kabul edecek mi? Hekimoğlu ve ekibi genç hastayı kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 16. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu zor durumda!

Hekimoğlu için durum zorlaşıyor! Vakayı çözmeye çalışırken Hekimoğlu kendini hasta yatağında buluyor!

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!