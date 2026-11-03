×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hekimliği ağlaya ağlaya bıraktım

Güncelleme Tarihi:

#Ferhat Göcer#Cemre İle TBT#Cemre Onaylı
Hekimliği ağlaya ağlaya bıraktım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 14:59

Cemre Onaylı’nın sunduğu “Cemre ile TBT” programına konuk olan Ferhat Göçer kariyeriyle ilgili konuştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Müzisyen kimliğinin yanı sıra hekimlik geçmişiyle de dikkat çeken Ferhat Göçer, doktorluk mesleğini bırakma kararının hiç kolay olmadığını söyledi.

Bir şeyi kolay kolay bırakamayan bir yapıya sahip olduğunu belirten sanatçı, hekimliği bırakırken yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle anlattı:

Hekimliği ağlaya ağlaya bıraktım

“Vicdanen hekimlik kariyerime yeteri derecede hizmet ettim. Ama yine de hekimliği çok zor bıraktım. Ağlaya ağlaya bıraktım.” Eğitimci bir anne-babanın çocuğu olduğunu belirten Ferhat Göçer, ailesinin müzik kariyerine ilişkin kaygılarını da dile getirdi. Sanatçı, “İbrahim Tatlıses’in programına konuk olduğum gün babam beni sanatçı olarak kabul etti” dedi.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferhat Göcer#Cemre İle TBT#Cemre Onaylı

BAKMADAN GEÇME!