Hekimliği ağlaya ağlaya bıraktım

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Müzisyen kimliğinin yanı sıra hekimlik geçmişiyle de dikkat çeken Ferhat Göçer, doktorluk mesleğini bırakma kararının hiç kolay olmadığını söyledi.

Bir şeyi kolay kolay bırakamayan bir yapıya sahip olduğunu belirten sanatçı, hekimliği bırakırken yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle anlattı:

“Vicdanen hekimlik kariyerime yeteri derecede hizmet ettim. Ama yine de hekimliği çok zor bıraktım. Ağlaya ağlaya bıraktım.” Eğitimci bir anne-babanın çocuğu olduğunu belirten Ferhat Göçer, ailesinin müzik kariyerine ilişkin kaygılarını da dile getirdi. Sanatçı, “İbrahim Tatlıses’in programına konuk olduğum gün babam beni sanatçı olarak kabul etti” dedi.