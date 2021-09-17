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Hedefim Sensin oyuncuları kimler, nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncu kadrosu

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Hedefim Sensin oyuncuları kimler, nerede çekildi Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Beyaz perdede sinema tutkunları tarafından çok sevilen Hedefim Sensin filmi yeniden ekranlara geliyor. Kadrosunda başarılı oyuncuların yer aldığı Hedefim Sensin konusu kadar nerede çekildiği de merak ediliyor. İşte izleyicileri ekrana bağlayan Hedefim sensin oyuncuları, konusu ve çekim yeri…

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Hedefim Sensin filmi 2018 yılında sinemalarda izlenme rekorları kırdıktan sonra televizyon ekranlarında da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hedefim Sensin oyuncuları ve konusunun yanında nerede çekildi araştırmaları da sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hedefim Sensin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı Hedefim Sensin filmi yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor. Hedefim Sensin oyuncuları başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ yer alırken, aynı zamanda Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can, Tarık Ünlüoğlu da oyunculuklarıyla çok beğenilmişti.

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin çekimleri İstanbul’da başlayıp Çanakkale Gökçeada’da devam etmiştir.

HEDEFİM SENSİN KONUSU

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Hedefim Sensin filminde, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne geldiyse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz; ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası Gökçeada olur ve neşeli hikaye böyle başlar.

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