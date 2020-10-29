Hedefim Sensin filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği "Hedefim Sensin"in yönetmen koltuğunda ise "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif V 216" gibi filmleri yöneten Kıvanç Baruönü oturuyor. Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can'ın rol aldığı filmde, keyifli bir Ege hikayesi ele alınıyor. Filmin konusu ise şöyle;

Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlamaktadır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır.