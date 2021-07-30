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Televizyon
Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu

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Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu

Hedefim Sensin,Ata Demirer ve Demet Akbağ’dan yine çok güldürecek bir Kuzey Ege komedisi! Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Hedefim Sensin" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki, Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu...

Başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve İlker Aksum'un paylaştığı Hedefim Sensin’in oyuncu kadrosunda; Tarık Ünlüoğlu, Erkan Can, Hakan Salınmış, Hande Dane ve Ayten Uncuoğlu da yer alıyor.

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul’da başlayıp Gökçeada’da devam eden hikâyede, Ata Demirer bu sefer Zekeriya adında bir çiğ köfteciyi oynuyor.

HEDEFİM SENSİN KONUSU

Film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne geldiyse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz; ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası Gökçeada olur ve neşeli hikaye böyle başlar.

 

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