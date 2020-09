He İs Psychometric dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? He İs Psychometric oyuncuları (Oyuncu kadrosu) Listesi

Psikometrik, derin sırlarını saklamaya çalışan bir kadın ile (Shin Ye Eun) karşılaşan tenine dokunarak insanların sırlarını okuyabilen bir adam (Jin young) ile ilgilidir. Gençken her iki karakterin de hayatını değiştiren bir yangını çevreleyen gizemi çözmek için bir araya gelirler. Dizi 2019 yılında Güney Kore’de televizyon serisi olarak yayınlanmıştır. TVN’de pazartesi ve salı günleri saat 21:30 KST saat diliminde yayını gerçekleşmiştir.

He Is Psychometric Dizisinin Konusu Nedir?

Dizi, Ahn’ın anne ve babasının yangın nedeniyle trajik bir şekilde ölmesini gstererk güçlü bir başlangıç yapıyor. Daha sonra hızlı bir şekilde uyum sağlanması gereken günümüz olaylarına geçiş yapılıyor. Burada Lee Ahn ve Jae In kısa bir süre içerisinde tanışıyorlar. Jin young diğer insanlara dokunarak en derin sırlarını görebilen Lee Ahn karakterini canlandırmaktadır. Bu karakter yeteneğini kullanmak ve onu faydalı hale getirmek için mücadele etmektedir. Sonunda, sadece ilgisini çekmekle kalmayıp aynı zamanda yetenekleri üzerinde çalışmasını sağlayan Jae In adında bir kız ile tanışır.

Shin Ye Eun, Yoon Jae In karakterini canlandırmaktadır. Yoon Jae In, Ahn’a çocukluklarındaki yangın ile bağlıdır. Bu olay, yaşamı boyunca üstesinden gelmek için çok uğraştığı ve sonunda bir polis memur olmasına yol açan acı bir olaydır onun için. Kim Kwon, Kang Sung Mo karakterini canlandırmaktadır. Ahn’ı küçükken yangından kurtardıktan sonra bir savcı olmuştur ve Ahn için bir abidir. Geçmişte neler yaşandığına dair ve şu anda bu konuda ne yaptığına dair bazı gizemler varır.

Kin Da Som ise Eun Ji Soo karakterini canlandırmaktadır. Suçları çözerken sık sık yanlış anlasa da Ahn’ın yardımını almayı seven etik değerleri yüksek ve tutkulu bir araştırmacıdır. Sung Mo’dan da hoşlanmaktadır. Bu dizi tatlı ve eğlenceli bir romantik tarafın yanında çok daha karanlık ve oldukça ciddi bir suçu da barındıran bir kurguya sahip. Dizi ilerledikçe seyircisini ekran başına oturtmayı başarıyor.

He Is Psychometric Dizisi Kaç Bölüm ve Sezon?

He is psychometric, 16 bölüm ve tek bir sezondan oluşmaktadır. Bir bölümü yaklaşık olarak bir saat sürmektedir.

He Is Psychometric Dizisinin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Başrol Oyuncuları: Park Jin Young (Lee Ahn), Kim Tae yool (genç Lee Ahn), Shin Ye eun (Yoon Jae in), Kim Soo in (genç Jae in), Kim Kwon (Kang Sung mo), Jo Byung gyu (genç Sung mo), Kim Da som (Eun Ji soo)

Yardımcı Karakterler: Lee Jong hyuk, Noh Jong hyun, Jung Suk yong, Kim hyo jin, Go Youn jung, Lee Seung joon, Jeon Mi seon

He Is Psychometric Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmeni Kim Byung Soo’dur.

He Is Psychometric Dizisinin Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcısı Lee Jin suk’tur.

He Is Psychometric Dizisinin Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristi ise Yang Jin ah’dır.