×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hazırlıklara başlandı: Külliye’de iftar yayını!

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#Ramazan-I Şerif
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 13:11

İslam âleminin büyük heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif’in huzur ve bereketi, bu yıl ekranlara taşınıyor. Kanal D, iftar saatlerinin manevi atmosferini “Bir Ramazan Akşamı” programıyla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

CAM STÜDYO KURULUYOR

“Bir Ramazan Akşamı” için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Beştepe Millet Camii avlusuna özel bir cam stüdyo kuruluyor. Ramazana özel tasarlanan bu nostaljik cam stüdyo; kuzine sobası, çaydanlığı, tüplü televizyonu ve kitaplığıyla izleyicilere sıcak bir ev ortamı sunacak. Böylece hem caminin doğal atmosferi hem de geçmişi hatırlatan samimi bir dekor bir arada olacak.

Hazırlıklara başlandı: Külliye’de iftar yayını

ÖZEL KONU VE KONUKLAR

Canlı yayın, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Program boyunca kültür ve sanat dünyasından konuklar, din adamları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri ramazanın anlam ve önemine dair sohbetler gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Hazırlıklara başlandı: Külliye’de iftar yayını

TARİHİ CAMİLERE BAĞLANTILAR

Yayın sırasında, ramazan ruhunun yaşatıldığı hem Türkiye hem de dünyadaki önemli merkezlerden canlı bağlantılar yapılacak; iftar coşkusu ekranlara taşınacak. Ayrıca Külliye’de düzenlenen “Külliye’de Ramazan” etkinliklerinden de kesitler paylaşılacak.

Hazırlıklara başlandı: Külliye’de iftar yayını

RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN KANAL D’DE

“Bir Ramazan Akşamı”, 19 Şubat’tan itibaren ramazan boyunca her gün saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D ekranlarında olacak.

Ramazan ruhunun yaşatıldığı hem Türkiye hem de dünyadaki önemli merkezlerinden canlı bağlantılar yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanal D#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#Ramazan-I Şerif

BAKMADAN GEÇME!