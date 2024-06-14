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Hazar Ergüçlü'den anne filmi

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#İnci Taneleri#Kanal D#Güven Kıraç
Hazar Ergüçlüden anne filmi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 16:03

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “İnci Taneleri”nde canlandırdığı ‘Dilber’ karakteriyle yılın en çok konuşulan isimleri arasına giren Hazar Ergüçlü, yeni filminin çekimlerine başladı.

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Dizinin sezon finalinin ardından İspanya’da kısa bir tatil yapan oyuncu, döner dönmez başrolünü üstlendiği “Mutter” (Anne) filmi için Zonguldak-Ereğli’de kamera karşısına geçti.

Yönetmen koltuğunda Alphan Eşeli’nin oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun da yer alıyor.

Hazar Ergüçlüden anne filmi

Yapımını Atlantik Film ve İstanbul’74’ün, yapımcılığını Ömer Atay’ın üstlendiği filmin konsept tasarımları, daha önce “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” filmlerinde de çalışan Matt Hatton tarafından hazırlandı. Fantastik, gerilim ve dram türlerini harmanlayan “Mutter”, bir annelik hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

  

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#İnci Taneleri#Kanal D#Güven Kıraç

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