Hazar Ergüçlü'den anne filmi

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Dizinin sezon finalinin ardından İspanya’da kısa bir tatil yapan oyuncu, döner dönmez başrolünü üstlendiği “Mutter” (Anne) filmi için Zonguldak-Ereğli’de kamera karşısına geçti.

Yönetmen koltuğunda Alphan Eşeli’nin oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun da yer alıyor.

Yapımını Atlantik Film ve İstanbul’74’ün, yapımcılığını Ömer Atay’ın üstlendiği filmin konsept tasarımları, daha önce “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” filmlerinde de çalışan Matt Hatton tarafından hazırlandı. Fantastik, gerilim ve dram türlerini harmanlayan “Mutter”, bir annelik hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.