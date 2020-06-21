Hazar Ergüçlü:Setleri özledim

Esra Türker’in sorularını yanıtlayan oyuncu, setlere dönmek için gün saydığını söyledi: “Setleri çok özledim. Ne seti olursa olsun fark etmez, dönmek istiyorum. Uzun zaman oldu ve çok dinlendim. Evde oyalanmaya çalışıyorum. Öte yandan bu sürecin iyi tarafları da oldu. Bana iyi gelen bir sürü şey yaptım. Filmler izledim, kitaplar okudum. Besleyici ve iyi bir dönem oldu.”