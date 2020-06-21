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Televizyon
Haber Giriş: 21.06.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

Hazar Ergüçlü:Setleri özledim

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Hazar Ergüçlü:Setleri özledim
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Hazar Ergüçlü, katıldığı Instagram yayınında karantina günlerini anlattı.

Esra Türker’in sorularını yanıtlayan oyuncu, setlere dönmek için gün saydığını söyledi: “Setleri çok özledim. Ne seti olursa olsun fark etmez, dönmek istiyorum. Uzun zaman oldu ve çok dinlendim. Evde oyalanmaya çalışıyorum. Öte yandan bu sürecin iyi tarafları da oldu. Bana iyi gelen bir sürü şey yaptım. Filmler izledim, kitaplar okudum. Besleyici ve iyi bir dönem oldu.” 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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