Son Güncelleme:
Hazar Ergüçlü:Setleri özledim
Hazar Ergüçlü, katıldığı Instagram yayınında karantina günlerini anlattı.
Esra Türker’in sorularını yanıtlayan oyuncu, setlere dönmek için gün saydığını söyledi: “Setleri çok özledim. Ne seti olursa olsun fark etmez, dönmek istiyorum. Uzun zaman oldu ve çok dinlendim. Evde oyalanmaya çalışıyorum. Öte yandan bu sürecin iyi tarafları da oldu. Bana iyi gelen bir sürü şey yaptım. Filmler izledim, kitaplar okudum. Besleyici ve iyi bir dönem oldu.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle