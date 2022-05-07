Hazar Ergüçlü: Oyunculuk kolay değil

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Ergüçlü, “Oyuncu olmak isteyenlere nasıl bir yol önerirsin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu işte enstrümanın bedenleri, zihinleri, psikolojileri yani bizzat kendileri olduğunu unutmayıp, oyunculuk yapma kararını buna göre versinler. Fiziksel ve psikolojik olarak çok güçlü ve dayanıklı olunması gereken bir meslek. Son yıllarda dışarıdan kolay bir iş gibi görünmesi beni üzüyor. Sektörümüz eğlenceli ve parıltılı bir dünya gibi ama kamera önü ve arkası zorlukları gözden kaçıyor. Pek çok konuda kendinden ödün vermen gerekiyor. Tek projeyle ‘star’laşmış gibi görünebilirsiniz ama bu geçicidir. Bunu sürdürmek için gerçekten çok emek vermek, istikrarla devam etmek gerekir.”

Oyuncu, ünlü olmanın hayatındaki etkilerini ise şöyle anlattı:

“Ünlü olmakla ilgilenmemeye çalışıyorum. Hayatımda gerçekten değiştirdiği şeyler var ama artık alıştım. Benden bağımsız değil yani bu olgu artık. Eskiden çok isyan ederdim ama artık ‘Hayatım bu benim’ diyebiliyorum sanırım.”