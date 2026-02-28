Hazar Ergüçlü: Meydan okumak doğamda var

Haberin Devamı

KANAL D dizisi “İnci Taneleri”nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü; çocukken taklit yaparak başlayan oyunculuk yolculuğuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Çocukken sürekli taklitler yapardım” diyen Ergüçlü, o yıllarda oyunculuğu bir meslek olarak düşünmediğini söyledi. Ergenlik döneminde yaşadığı zorlanmalar sonrası bir psikoloğa gittiğini belirten oyuncu, “Orada ‘tiyatro düşünmez misin?’ sorusuyla birlikte sahne fikri benim için ciddileşti. Tiyatro kurslarına başladıktan sonra ‘Tamam, bu benim mesleğim’ dedim” diye konuştu.



İSTANBUL’A GELDİĞİMDE GERÇEKTEN TEK BAŞIMAYDIM



Kariyeri için genç yaşta İstanbul’a taşınan Ergüçlü, “Annem beni yurda yerleştirip döndü. İlk kez gerçekten tek başımaydım. Bu süreç beni hem zorladı hem de büyüttü” dedi. Oyuncu, projeleri hislerine güvenerek seçtiğini belirtti: “Bir projeyi plan yaparak seçmedim. Böyle düşünmeye başladığımı fark ettiysem de hemen kestim. Elimde olan tek şey hislerim.” Oyunculuğun hesapla yapılamayacağını düşündüğünü de sözlerine ekleyen Ergüçlü “Bu iş zorlamayla yapılmaz. ‘Parası çok güzel, idare ederim’ diyemem. İçimden bir şey gelmezse hiçbir şey gösteremem” dedi. Oyuncu canlandırdığı karakterlerle kurduğu ilişkiyi de özetledi: “Bir şekilde fark etmeden meydan okumak doğam haline gelmiş. Durmaksızın meydan okuyorum. Yorucu oluyor.”

Hazar Ergüçlü “Neden Filmimi Çekemiyorum?” adlı podcast programında soruları yanıtladı.Hazar Ergüçlü, “ İnci Taneleri ”ndeki Dilber karakterinin kendisi için büyük bir sınav olduğunu itiraf etti. Oyuncu dans dersleriyle geçen yoğun hazırlık sürecini anlatırken “İlk sezon eve yorgunluktan titreyerek döndüğüm günler oldu” dedi.

Setlerde çok katı bir hiyerarşi var

Hazar Ergüçlü uzun set saatleri ve bekleme süreçlerinin kariyerinin ilk yıllarında onu zorladığını açıkladı. Setlerdeki sert hiyerarşi nedeniyle değersiz hissettiği anlar olduğunu itiraf eden oyuncu artık bu konuya bakış açısının değiştiğini söyledi: “Aldığımız parayı beklemek için alıyoruz zaten. Oyunculuğu bana para vermeseler de yaparım. Bu benim doğam. Başka bir seçeneğim yok. Moralimi hiçbir şey bozamaz. ‘Bu sahneyi yapamayacağım’ deme lüksünü kendime hiç tanımadım.”

Rezil olmaktan korkmamayı sahnede öğrendim

Hazar Ergüçlü tiyatrodaki sahne deneyiminin kendisi için bambaşka bir alan olduğunu şu sözlerle anlattı: “Sahnede yapayalnızsın. Kaçacak yer yok. Rezil olmaktan korkmamayı sahnede öğrendim.” Oyuncu son yıllarda sinemadan uzaklaştığını da itiraf etti: “Hiç hevesim yok. Bir şey izlemek istemiyorum, dışarı çıkmak istemiyorum, yemek bile yemek istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı.” Kurgulu ve planlanmış yapımlar yerine daha gerçek şeylere yöneldiğini belirten Ergüçlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Sinefillik yarışından yoruldum. ‘İzledin mi? Yeterince zeki misin? Yeterince entelektüel misin?’ Hiçbiri değilim. Hiçbirini de izlemedim. Bu kadarım.”