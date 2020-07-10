Hazar Ergüçlü ‘Dizide oynamayı çok özledim’

‘Vaktimi aileme ayıracağım’

Uzun süren karantina ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ailesinden uzak kalan Hazar Ergüçlü, yasakların kalkması üzerine geçtiğimiz hafta anne ve babasını görmek için gittiği Kıbrıs’tan fotoğraf paylaştı. Hazar Ergüçlü ailesinden uzak kalmasıyla ilgili ‘Çok uzun bir süredir ailemden uzağım, onları çok özledim. Vaktimi aileme ve sevdiklerime ayıracağım.’ demişti.