Hazar Ergüçlü ‘Dizide oynamayı çok özledim’
Hazar Ergüçlü, televizyon ekranı özlemini dile getirdi. L’officiel temmuz sayısı için Emre Doğru’nun objektifine çarpıcı pozlar veren Hazar, yeni projeleriyle ilgili şöyle konuştu: ‘Şimdilik önümde bir sinema filmi var, onun için çok heyecanlıyım. Dizide oynamayı çok özledim, o yönde de bir takım gelişmeler oluyor.’ Güzel oyuncu bu sözlerle yakında yeni bir diziyle televizyon ekranlarına dönme planlarını dile getirdi.
‘Vaktimi aileme ayıracağım’
Uzun süren karantina ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ailesinden uzak kalan Hazar Ergüçlü, yasakların kalkması üzerine geçtiğimiz hafta anne ve babasını görmek için gittiği Kıbrıs’tan fotoğraf paylaştı. Hazar Ergüçlü ailesinden uzak kalmasıyla ilgili ‘Çok uzun bir süredir ailemden uzağım, onları çok özledim. Vaktimi aileme ve sevdiklerime ayıracağım.’ demişti.
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