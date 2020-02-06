Hazar Ergüçlü: BBC dizisi zor değildi

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ergüçlü, konuk oyuncu olarak rol aldığı, İngiliz BBC One kanalında yayınlanan “The Mallorca Files” dizisi için “Profesyonel bir ekiple çalıştım. Oradaki insanlarla vakit geçirmek çok güzeldi. Kolay geçti, beklediğimden daha zor değildi” dedi. Uzun süredir uzak kaldığı televizyonu özlediğini de itiraf eden oyuncu, “Seviyorum televizyonda olmayı” diye konuştu.