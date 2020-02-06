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Televizyon
Haber Giriş: 06.02.2020 - 11:22,Son Güncelleme:/

Hazar Ergüçlü: BBC dizisi zor değildi

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Hazar Ergüçlü: BBC dizisi zor değildi

Hazar Ergüçlü, marka yüzü olduğu markayla yaptığı işbirliğini önceki akşam Bomontiada’da düzenlenen toplantıyla duyurdu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ergüçlü, konuk oyuncu olarak rol aldığı, İngiliz BBC One kanalında yayınlanan “The Mallorca Files” dizisi için “Profesyonel bir ekiple çalıştım. Oradaki insanlarla vakit geçirmek çok güzeldi. Kolay geçti, beklediğimden daha zor değildi” dedi. Uzun süredir uzak kaldığı televizyonu özlediğini de itiraf eden oyuncu, “Seviyorum televizyonda olmayı” diye konuştu. 

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