Hazal Taşbek kimdir, hangi dizilerde oynadı? MasterChef yarışmacısı Hazal Taşbek'in hayatıyla ilgili merak edilenler

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmalarda yaşanan 3'lü düellolarda yarışmacı adayları da izleyenlerin merak ettiği isimlerden oluyor. Oyuncu hazal Taşbek de bu yarışmacılar arasında yer aldı. İşte, MasterChef hazal Taşbek'le ilgili bilgiler.

hazal TAŞBEK KİMDİR?

hazal Taşbek 25 yaşında ve oyuncu. Katıldığı yemekle üç jüriden de “evet” oyunu alan Taşbek, bir üst tura kalmaya hak kazandı.

Yemek konusunda iddialı olan ve MasterChef'te son ana kadar mücadele vermek isteyen hazal Taşbek, MasterChef'te şeflerin istediği tatlıyı en başarısız yapan isim oldu ve MasterChef'in ikinci eleme turunda yarışmaya veda etti.

Gözyaşları içinde MasterChef'ten elenen Taşbek, vefat eden babasının aşçı olmak istediğini ve restoran açmak istediğini söylerken duygusal anlar yaşadı.

9 Eylül Üniversitesi oyunculuk son sınıf öğrencisi olan Taşbek'in oynadığı dizilerle ilgili henüz bir bilgi mevcut değil.