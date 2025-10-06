Hazal Subaşı: Mutlu ilişki hafif hissettirir

Haberin Devamı

Hazal Subaşı, InStyle Türkiye’nin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, dengeli ve sakin biri olduğunu söyledi:

“Durgun biri değilimdir. Arkadaş ortamımda, eğer canım isterse ve ruh halim yerindeyse çok eğlenirim. Ama genel olarak dengeli ve sakinimdir. Hiçbir zaman duygularını büyük yaşayan ya da çok belli eden biri olmadım. Yakın arkadaşlarım hep bana, ‘Sen biraz duygusuz musun?’, ‘Niye böyle davranıyorsun?’ gibi şeyler söylediler. Ama bence bu, sakin yapımdan kaynaklanıyor. Aslında her şeyi umursuyorum, ama daha çok içimde yaşıyorum. İyiyi de, kötüyü de dışarıya pek vurmuyorum. Bu, bilinçli yaptığım bir şey değil.”

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Hazal Subaşı, mutlu bir ilişkiyi şu sözlerle anlattı:“Bence, hafif hissetmek. Hem kendine hem de karşı tarafa bu hafifliği hissettirebilmek. Bir ilişki böyle olmalı. Zaten ben şu an bireysel olarak mutlu biriyim. Bir ilişkiyi de, zaten mutlu olduğu bir hayata ekstra bir mutluluk katmak için yaşıyor olmalı insan. Beni mutsuz eden, bana eksi yazan bir şeyin içinde olma fikri artık garip geliyor. Bir ilişki, insana bir şey katmalı, onu yukarı taşımalı, hayatını kolaylaştırmalı. Yakın bir arkadaşın gibi hissettirmeli. ‘Hafif hissetmek’ derken kastettiğim bu. Rahat olmak, istediğin her şeyi anlatabilmek, karşı tarafın fikrine değer verebilmek. Bunlar benim için bir ilişkinin en önemli özellikleri.”