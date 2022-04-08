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Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın oynadığı diziler

#Hazal Subaşı#Kasaba Doktoru#Kasaba Doktoru Leyla
Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Kasaba Doktoru’nun Leyla’sı Hazal Subaşı’nın oynadığı diziler

Kasaba Doktoru dizisinde Leyla karakterine hayat veren Hazal Subaşı merak edilen isimlerden biri. Hazal Subaşı ilk olarak Adını Sen Koy dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Hazal Subaşı’nın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kasaba Doktoru dizisinde Leyla karakterine Hazal Subaşı en son Çukur dizisi oyuncuları arasında yer almıştı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hazal Subaşı daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı Çukur dizisi oyuncuları arasında da yer aldı.

Kasaba Doktoru oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu

Kasaba Doktoru oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu

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