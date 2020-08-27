Hazal Kaya'nın Hindistan başarısı

Yeni yayın döneminde sinemada rol almaya hazırlanan Hazal Kaya, Hindistan'da zirveye oturdu.

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Bizim Hikaye’ dizileri, ülkenin ücretli dijital platformu MX Player’da en üst sıraya yerleşti. Özellikle ‘Bizim Hikaye’ dizisi, 350 milyon abonesi olan dijital platformda 71 milyon kişi tarafından izlendi. Kaya bu başarı karşısında şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Dizinin afişini paylaşan oyuncu, Hindistanlı fanlarına teşekkür etti.





