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Hazal Kaya'dan dedikodulara alyanslı yanıt

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#Hazal Kaya#Ali Atay#Fikret Ali
Hazal Kayadan dedikodulara alyanslı yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 08:27

Eşi Ali Atay’ın kendisine ihanet ettiği haberleriyle gündeme gelen Hazal Kaya önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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Bir kafede arkadaşlarıyla buluşan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere parmağındaki alyansını göstermesi dikkat çekti.

Yaklaşık iki saat sonra mekândan ayrılan Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasının sorulması üzerine “Her şey yolunda, çok teşekkür ederim. Şimdi trafikteki diğer araçları da bekletmeyelim” diyerek hızlıca aracına bindi.

Hazal Kayadan dedikodulara alyanslı yanıt

Hazal Kaya ile Ali Atay 5 yıllık flörtün ardından 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Fikret Ali aynı yıl dünyaya geldi.

Hazal Kayadan dedikodulara alyanslı yanıt

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#Hazal Kaya#Ali Atay#Fikret Ali

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