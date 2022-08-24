Hazal Kaya'dan dedikodulara alyanslı yanıt

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Bir kafede arkadaşlarıyla buluşan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere parmağındaki alyansını göstermesi dikkat çekti.

Yaklaşık iki saat sonra mekândan ayrılan Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasının sorulması üzerine “Her şey yolunda, çok teşekkür ederim. Şimdi trafikteki diğer araçları da bekletmeyelim” diyerek hızlıca aracına bindi.

Hazal Kaya ile Ali Atay 5 yıllık flörtün ardından 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Fikret Ali aynı yıl dünyaya geldi.