Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı!

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'Aşk-ı Memnu'yu sürekli izleyebileceğini ve hamileyken baştan sona izlediğini anlatan Hazal Kaya, bir hayranından gelen ''Canlandırdığınız Nihal karakterini sevmediğinizi söylemiştiniz. Sebebi neydi?'' sorusunu yanıtladı.



Oyuncu, "En son hamileyken diziyi izlediğimde bir şey tespit ettim. Nihal, yaşı itibariyle bara gitmek istiyor. ''Baban bunu duyarsa çok kötü olur'' diyorlar. Ay babası onunla ilgili ne duyacak ki yani! Bara gidecek alt tarafı. Aile içinde her şey çok büyük yaşanıyor ve bu kızın gördüğü kimse yok" dedi.Kaya, sözlerine; "O evde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, bahçeye gidiyor ve Behlül'ü görüp ona aşık oluyor. Kime aşık olacak ki bu kız başka! Gidemiyor ki bir yere... Çok zor hayat Nihal'inki ya... Para var huzur yok!" diye devam etti.Ay Yapım imzalı Efsane dizi 'Aşk-ı Memnu' 2008 yılında yayın hayatına başlamış, 2010 yılında muhteşem bir finalle ekranlara veda etmişti.