"Hayvan dışkısının üstüne oturmamı istedi" Kurye yaşadığı şiddeti anlattı

Ünlü iş insanı İpek Hattat evine gelen şirket kuryesini alıkoyduğu ardından da psikolojik şiddete maruz bıraktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden kurye Renas D. katıldı.

Yaşananları anlatan Renas D. “Bozulan ürününü teslim etmek için kapısının önüne gittim, İpek Hattat “Bunlar dolandırıcı, beni bekletiyorsunuz” diye bağırdı sözleriyle olayın başlangıcını anlattı. Ardından iddiaları ile izleyenleri şaşkına çevirdi. “İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşı beni zorla evin içerisine alıp kapıyı kilitledi, patronun gelmeden bırakmıyorum” dedi. Yaşananların ardından patronunu aradığını söyleyen genç kuryecinin iddiaları bununla da bitmedi. “İpek Hattat telefonumu paramparça etti, 2 saat boyunca hakarete maruz kaldım, hayvan dışkısının üstüne oturmamı istedi, polisler kapıya geldi ama gördüğü halde açmadı, ekipler de kapıyı kırdı” ifadeleriyle hayrete düşürdü. İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşının serbest kaldığını söyleyen Renas D. “Yine de şikayetçi olacağım” dedi.