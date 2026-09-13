Haysiyet'teki o sahne gerçek mi, yapa zeka mı? Kamera arkasını paylaştı!

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KAMERA ARKASINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddiaların ardından Doğukan Güngör sessiz kalmadı. Oyuncu, söz konusu sahnenin çekimleri sırasında kaydedilen kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Görüntüler, sahnenin sette nasıl hazırlandığını da gözler önüne serdi.

"UĞUR ARTIK YOL ARKADAŞIM"

Konuyla ilgili konuşan Güngör, teknolojide bambaşka bir çağa geçildiği için gerçek ile yapay zekâyı ayırt etmenin giderek zorlaştığına dikkat çekti. Kendisinin de izlediği içeriklerde zaman zaman ikilemde kaldığını belirten oyuncu, şöyle konuştu: Sahnemiz yapay zekâ değil. Emekle çekildi, bilgisayar başında yapılmadı. İzlerken çok keyif aldım. Tom Cruise seviyesinde olmasa da sahnelerde elimizden geldiğince dublör kullanmamaya çalışıyoruz. Uğur da artık yol arkadaşım olduğu için ona çok hâkimim. Mehmet'in bir parçası. Fena kullanmıyorum."

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"KENDİ KAMERALARIMIZLA ÇEKTİK"

Dizinin yönetmeni Eda Teksöz de yapay zekâ yorumlarına yanıt verdi. Çekimlere sabahın erken saatlerinde başladıklarını belirten Teksöz, şunları söyledi: Saat 08.00 gibi Galata Köprüsü'nde çekim hazırlıklarına başladık. O saatlerde köprü zaten oldukça sakindi. Ekip arkadaşlarımızla gerekli önlemleri aldık, ardından planlarımızı çektik. Sahneyi kendi kameralarımızla kaydettik. Yapay zekâ kullanmadık.

İZLEYİCİLERİN MERAKINI ARTIRDI

Kamyonet sahnesinin çekim sürecini gösteren görüntüler, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Kamera arkası görüntüleri, dizinin prodüksiyon sürecine yönelik merakı artırırken, Doğukan Güngör'ün paylaşımı da yapay zekâ iddialarına yanıt niteliği taşıdı. Öte yandan, izleyicilerin dizinin ilerleyen bölümlerine ilişkin beklentileri de yükseldi.

GÜÇLÜ KADRO

Süreç Film imzalı Haysiyet'in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

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HER SALI KANAL D'DE

Süreç Film imzalı Haysiyet, salı akşamları saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.