Haysiyet'te yürek burkan anlar... Bir babanın en büyük acısı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Simay ve Mehmet’in evlilikleri ailelerin yaşadığı sorunlar nedeniyle yeni bir sınavdan geçerken, Karlıova ailesinde sular durulmuyor. Aziz’in yengesinden aldığı para nedeniyle başlayan kriz büyürken Simay ve Mehmet, hayatlarını yeniden kurmak için yurtdışına gitme kararı aldı. Ancak yaşananlar bununla sınırlı kalmadı.

Aziz ailesi tarafından dışlandı

Simay’dan gizlice para alan Aziz, ailesi tarafından dışlandı. Olayın ardından Sadık Karlıova, oğluna sert tepki göstererek, “Aziz, sen bunu nasıl içine sindirdin? El âlemin parasına el sürülür mü?” dedi.

Babasının sözleri karşısında öfkelenen Aziz ise yıllardır içinde biriktirdiklerini dile getirdi. Babasıyla yüzleşen Aziz, yaşadığı zorlukları anlatarak, “Bırak artık bizi, çek elini boğazımızdan. Evladım benim gibi olmasın diye yaptım” sözleriyle isyan etti.

Haberin Devamı

Sadık Karlıova ise oğluna yalnızca “Altında kalasın” diyerek karşılık verdi. Babasının sözlerinden büyük üzüntü duyan Aziz, hayatına son vermeyi düşündü. Ancak Mehmet, kardeşinin yanında olarak onu bu kararından vazgeçirdi.

Mehmet, Simay’ın peşinden gitti

Eve dönen Mehmet, Simay ile konuşmak istedi ancak eşinin evden ayrıldığını öğrendi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Mehmet, “Nasıl gider?” diyerek Simay’ın peşinden gitti.

Tarman'ların evine ulaşan Mehmet, eşiyle görüşmek istedi. Haluk Tarman’ın kendisini kovmasına rağmen gitmeyen Mehmet, sonunda Simay ile baş başa konuşmayı başardı.

Simay, yaşananların sorumluluğunu kendisinde gördüğünü söyleyerek, “Herkesin düzeni bozulmuştu. Abinlere yardım edersem her şey düzelir sandım” dedi.

Mehmet ise eşine neden kendisinden gizli hareket ettiğini sorarak tepki gösterdi. Simay, evden kaçmadığını, yaşananlar nedeniyle mecbur kaldığını söyledi.

Simay’dan sürpriz teklif: Londra’ya gidelim!

Haberin Devamı

İkilinin konuşmasında çözüm önerisi Simay’dan geldi. “Gidelim buralardan, böyle biz olamayız. Londra’ya gidelim. Kendi hayatımızı yeniden kuralım, her şeye sıfırdan başlayalım” diyen Simay’a Mehmet’in cevabı ise net oldu:

“Ailemi bu durumda bırakamam.”





Öte yandan Karlıova ailesinin kamyon aldığını öğrenen Cemal, borcunu istemek için ailenin karşısına çıktı. Hülya ise babasının elindeki borç senetlerini alarak yırttı ve “Yaşanan her şey Mehmet ile benim aramda. Biz unuttuk, bitti. Affettim” diyerek borç meselesini kapattı.

Sema yıllar sonra kardeşine destek oldu

Aziz’in yaşadığı sıkıntılara çözüm arayan Suzan, onu yıllar sonra ablası Sema’nın evine götürdü. Kardeşini karşısında gören Sema, büyük bir sevinç yaşadı.

Haberin Devamı

Suzan, yaşananları Sema’ya anlatırken Sema da ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek istedi. Kardeşine maddi olarak destek olacağını söyleyen Sema, Aziz’in borcunu kapatabilmek için çözüm aramaya başladı.

Ancak Cengiz’in tavrı beklenenden farklı oldu. Aziz’i küçümseyen Cengiz, yardım teklifinden vazgeçti. Sema ise kardeşine destek olmak için gizlice kasadan para almaya çalıştı ancak eşi tarafından yakalandı.

Şehnaz’dan Mehmet’e sert uyarı

Simay’ın halası Şehnaz da Mehmet ile görüşerek yaşananlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

“Sen Simay’a zarar veriyorsun. Sizin evde şefkat yok. Sen belki bir şey yapmıyorsun ama ailen onu düşman gibi görüyor. Ben Simay’ın o eve gitmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım” diyen Şehnaz, Mehmet’e annesinin Simay’ı evden kovduğunu da söyledi.

Haberin Devamı

Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Mehmet, soluğu annesinin yanında aldı. “Karımı seviyorum ve ondan vazgeçmeyeceğim” diyerek annesine tepki gösterdi.

Simay ve Hülya karşı karşıya geldi

Simay’ın Karlıova ailesinin evine gitmesiyle gerilim yeniden yükseldi. Hülya ile karşılaşan Simay, bu kez sessiz kalmadı.

“Ben kocasını yalnız bırakmayacak Simay Karlıova’yım” diyen Simay ile Hülya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hülya yere düşünce Nimet de Simay’a tokat attı. Mehmet ise hemen araya girerek eşini korudu.

Yaşananların ardından Mehmet, Simay’dan özür diledi. “Hata yaptım. En başta seni o eve götürmemeliydim. Özür dilerim, koruyamadım seni” diyen Mehmet, eşine bir kez daha söz verdi.

Haberin Devamı

“Seninle buradan gideceğiz. Yurtdışına... Sıfırdan bir başlangıç yapacağız.”

Bu konuşmanın ardından Simay ve Mehmet, aralarındaki sorunları geride bırakmaya karar verdi. Birlikte romantik bir gece geçiren çift, ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.

Sadık’tan Haluk Tarman’a rest

Sadık Karlıova da Haluk Tarman ile görüşerek borcu ödeyeceklerini söyledi.

“Oğlum kızından parayı borç diye almış. Keşke almasaymış. Bu ayıp oğlumundur, günahı borcu benimdir. Ben borcumu sonuna kadar ödeyeceğim. Biraz vakit lazım” diyen Sadık’a Haluk’tan dikkat çeken bir teklif geldi.

Haluk, Mehmet’in Simay’dan boşanması halinde borcu sileceğini söyledi. Ancak Sadık bu teklifi kabul etmedi:

“Benim evlatlarımın kurduğu hayat satılık değil. Ne senin paran ne de başka para onları almaya yetmez.”

Söylenenleri duyan Simay da Sadık’tan özür diledi.

Mehmet ve Simay yurtdışına gitmek için yola çıktı

Mehmet, ailesini geride bırakıp Simay ile birlikte yurtdışına gitmeye karar verdi. Ailesiyle vedalaşmadan yola çıkan çiftin önüne ise Aziz çıktı.

Mehmet, abisine aldığı kararı anlatırken Aziz kardeşinin gitmesini kabullenemedi. İki kardeş arasında duygusal bir konuşma yaşandı.

Tufan baba olacağını öğrendi

Öte yandan Gülsüm, Tufan’ı arayarak görüşmek istedi. Tufan’ı hastaneye çağıran Gülsüm, ona bir röntgen fotoğrafı gönderdi.

Hastaneye giden Tufan, aldığı haberle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gülsüm, Tufan’a “Tufan’ım, sevinsene. Baba oluyorsun” diyerek hamile olduğunu açıkladı.

Aziz kamyonun altında kaldı!

Babasına yardımcı olmak ve işini kaybetmemek isteyen Aziz, kamyonuyla hale giderek malları tek başına yüklemeye başladı. Sadık Karlıova da oğluna destek olmak için hale geldi.

Baba ve oğlun buluşması duygusal anlara sahne olurken, hiç beklenmedik bir kaza yaşandı. Freni boşalan kamyon hareket ederek Aziz’in üzerine doğru ilerledi.

Aziz kendisini kurtaramadı ve kamyonun altında kaldı. Bölüm, Aziz’in feci kazasıyla sona erdi.