Haysiyet'te ortalık karıştı! Mehmet, Simay ve Ender’i sarılırken gördü

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Suzan’ın Sadık’ı şikâyet ettiği ortaya çıktı

Haysiyet’in yeni bölümünde Suzan’ın Sadık Karlıova’yı şikâyet ettiği ortaya çıktı. Ancak Karlıova ailesinin üyeleri, yaşananlar nedeniyle Suzan’dan çok Simay’ı suçladı. Mehmet de eşine, “Burada ne döndüğünü tam olarak anlatacak mısın bana?” diyerek tepki gösterdi.

Adliye çıkışında Suzan’ı bekleyen Tufan, Haluk Tarman’a saldırmaya kalkıştı. İki adam arasındaki gerilime Mehmet müdahale etti. Olayın ardından abi kardeş baş başa konuşurken bu kez Tufan’ın sakladığı sır açığa çıktı.

Mehmet, abisine Gülsüm’le arasında ne olduğunu sordu. Tufan önce ilişkiyi inkâr etse de daha fazla dayanamadı ve “Gülsüm benden hamile” diyerek gerçeği itiraf etti. Duydukları karşısında şaşkına dönen Mehmet, abisinin anlattıklarını dinledi.

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Tufan, Gülsüm’le yaşadıklarını anlattı

Tufan, yaşananların başlangıcını Yıldız’ın hamilelik şüphesine bağladı. İki ay önce Yıldız’ın kendisine hamile olabileceğini söylediğini, ancak daha sonra hamile olmadığını öğrendiklerini anlattı. Bu durumun ardından Yıldız’a tepki gösterdiğini ve baba olamayacağı düşüncesiyle kendisini içkiye verdiğini belirtti.

O gece eve dönerken Gülsüm’le karşılaştığını söyleyen Tufan, onun daveti üzerine evine gittiğini ve içini döktüğünü ifade etti. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını, sabah uyandığında yanında Yıldız yerine Gülsüm’ü gördüğünü anlattı.



Tufan, Mehmet’e şu sözlerle kendisini savundu:

“Ben karımı çok seviyorum, bakar mıyım başkasına… Daha sonra aramda hiçbir şey olmadı, hep uzak tuttum, kaçtım. Yengen melek gibi, ben onu hak etmiyorum. Yıldız’a da anlatacağım da çok zor, hepten kaybedersem Yıldız’ı yaşayamam, nefes alamam.”

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Abisini dinleyen Mehmet, yaşananları Yıldız’a anlatması gerektiğini söyledi.

Sadık ile Suzan yüzleşti

Sadık Karlıova, gelini Suzan’la konuşarak onu yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi. Sadık, “Sen bizi seni ortada bırakacağımızı sandın, evden git diyeceğimizi mi sandın? Sen bizim bir lafımızla, bir bakışımızla gücendiysen yuh bize” sözleriyle gelinine sitem etti.

Suzan ise aile içinde kendisini hep ikinci planda hissettiğini belirterek şöyle karşılık verdi:

“Ben hiçbir zaman diğer gelininiz Yıldız’dan önce gelemedim, hep geride kaldım. Ben ne yaptıysam oğlum için yaptım, onun hakkı için yaptım. Pişman da değilim.”

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Tufan ve Mehmet eve döndüklerinde Suzan’la karşılaştı. Suzan, Mehmet’e Simay’ın yaşananlarla ilgisi olmadığını ve olaylardan haberi bile bulunmadığını söyledi. Böylece Simay’ın suçlanmasına neden olan yanlış anlaşılma da açıklığa kavuştu.

Simay, halası Şehnaz ve Ender’in iş birliğini öğrendi

Diğer tarafta Simay, halası Şehnaz ile Ender’in iş birliği yaptığını öğrendi. Gerçeği öğrenince Ender’den hesap soran Simay, “Beni neden işe aldın?” diye sordu.

Ender ise yaşananların bir tesadüf olduğunu savunarak “Bizim seninle geçmişimiz geçmişte kaldı” dedi.

Simay’ın olaylarla ilgisinin olmadığını öğrenen Mehmet, eşinin çalıştığı şirkete giderek ondan özür diledi. Kendisine haksızlık edildiğini düşünen Simay, eşine sitem ettikten sonra özrünü kabul etti.

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Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Sadık da gelininden özür diledi.

Yıldız, doktor kontrolünde yıkıldı

Tufan’ın yaşadıklarının ardından Yıldız’ın çocuk sahibi olma ihtimaliyle ilgili endişeleri de arttı. Doktor kontrolüne giden Yıldız, duydukları karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Doktor, Yıldız’ın yumurtalıklarının zayıf olduğunu ve sayılarının yok denecek kadar azaldığını belirtti. Ayrıca Yıldız’ın bir kisti olduğunu, erken başvurması sayesinde kistin alınabileceğini söyledi. Doktor, önceliklerinin Yıldız’ın sağlığı olduğunu vurguladı.

Suzan davadan vazgeçmedi

Mehmet, avukat arkadaşıyla yaptığı görüşmenin ardından babasının ceza almadan davanın sonuçlanmasının zor olduğunu öğrendi. Mehmet’e göre bunun tek yolu, Suzan’ın şikâyetinden vazgeçmesiydi.

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“Sadece Suzan yengem davasını geri çekerse o zaman işler değişir” diyen Mehmet’in sözlerine rağmen Suzan kararından dönmedi. Yaşananlara karşın davadan vazgeçmeyeceğini açıkça ifade etti.

İki aile barış yemeğinde karşı karşıya geldi

Şehnaz, Karlıova ailesinin evine giderek Nimet’le konuştu ve aileyi barış yemeğine davet etti. Nimet ise böyle bir kararı tek başına veremeyeceğini, Sadık’la konuşması gerektiğini söyledi.

Yaşananları büyük bir heyecanla eşi Mehmet’e anlatan Simay ise beklediği tepkiyi alamayınca hayal kırıklığına uğradı. Gözyaşlarına boğulan Simay, geniş bir aileye sahip olmayı hayal ettiğini ancak beklentilerinin hiçbirinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Sadık, gelinini teselli ederek onun için elinden geleni yapacağını söyledi. “Bir yol bulacağız, bir yol yoksa da açacağız. Beni babanın evine hiçbir kuvvet götüremez ama sen de benim gelinimsin, kızımsın. Senin bu gözyaşlarının hatırına geleceğim” sözleriyle Simay’a destek verdi.

Sadık, eşi Nimet, Mehmet ve Simay’la birlikte Tarman ailesinin villasındaki akşam yemeğine katıldı. Ancak iki aile arasındaki gerginlik yemek boyunca devam etti. Suzan’ın habersiz şekilde masaya gelmesiyle tartışma daha da büyüdü.

“Oturmuş benim üzerimden pazarlık ediyorsunuz, gelmesem haberim olmayacaktı. Ne konuştunuz, neye karar verdiniz?” diyerek tepki gösteren Suzan’ın sözleri üzerine Haluk Tarman da rest çekti. Haluk, “Bana güvenmiyorsanız kendinize başka bir avukat tutarsınız”

Şehnaz’dan düğün hediyesi, Haluk’tan tepki

Yemekteki gerginliğin ardından Şehnaz, yeğeni Simay ve Mehmet’e Ulus’taki evini düğün hediyesi olarak vermek istedi. Ancak Mehmet bu teklifi kabul etmedi.

“Günü geldiğinde kendi emeğimizle kendi yuvamızı kurarız” diyen Mehmet’e Haluk Tarman, borçlarını bile ödeyemediklerini söyleyerek tepki gösterdi. Sadık Karlıova ise Haluk’un sözlerine karşı çıkarak, “Borcumuz borç, bu sözler yakışıyor mu?”





Mehmet, çıkardığı çekle Haluk’a olan borcunu ödedi. Ardından yaşayacakları ev konusunda kararın kendisiyle Simay’a ait olduğunu belirterek, “Bu arada hangi evde kalacağımız da Simay’la beni ilgilendirir, buna biz karar veririz” dedi.

Mehmet, Simay ile Ender’i sarılırken gördü

Yemekten sonra Simay, eşine tepki gösterdi. Mehmet’in asıl amacının borcu ödeyerek babasını zor durumda bırakmak olduğunu düşünen Simay, “Sen yemeğe bunun için mi geldin? O parayı babamın önüne atmak için…” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan gerginliğin ardından Simay, eşini bırakarak şirkete gitti ve mesaisine devam etti. Eşiyle yaşadığı tartışma nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Simay’ı patronu Ender teselli etti.

Eşinin peşinden şirkete giden Mehmet, karşılaştığı manzara karşısında donup kaldı. Simay ile Ender’i birbirlerine sarılmış halde gören Mehmet’in ne yapacağı merak konusu oldu. Bölümün finalinde yaşanan bu gelişme, Simay ve Mehmet arasındaki sorunların daha da büyüyeceğinin sinyalini verdi.