Haysiyet’te dengeler altüst oldu... Mehmet ve Simay evlendi, aileler karşı karşıya geldi!

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Mehmet ve Simay’dan sürpriz karar

Haysiyet’in yeni bölümünde Mehmet’in evlilik teklifini kabul eden Simay, sevgilisiyle birlikte yola çıktı. İkili, tüm engellere rağmen aşklarının peşinden gitmeye karar verirken, Mehmet’in ailesi ise olanlardan habersiz şekilde Hülya’yı istemek için hazırlıklara başladı.

Karlıova ailesi, komşuları Cemal’in evinde Hülya’yı istemek için bir araya geldi. Ancak Mehmet’e ulaşamamaları kısa sürede gerginliğe neden oldu. Sadık Karlıova, “Benim sözüme güven, söz namusumdur. Mehmet’i sana getireceğim” diyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Cemal ise kızının yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle oldukça öfkeliydi.

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Simay gerçeği öğrendi

Mehmet ve Simay arasındaki konuşmada geçmişte yaşanan yanlış anlaşılmalar da ortaya çıktı. Simay, Mehmet’in kendisinden vazgeçtiğini düşünerek yaşadığı kırgınlığı dile getirdi. Mehmet ise Simay’ın Londra’ya gittiğini düşündüğü için her şeyden vazgeçtiğini ancak onu unutamadığını söyledi.

Tam bu sırada Mehmet’in ailesinden gelen sesli mesajları duyan Simay, Hülya’nın istemeye gidildiğini öğrendi. Mehmet, Hülya ile arasında hiçbir zaman bir ilişki olmadığını söyleyerek ailesinin kendi başına karar aldığını anlattı.

Mehmet, Simay’a olan aşkını bir kez daha göstererek kibrit kutusunun içine koyduğu bir boncukla evlilik teklif etti. Simay’ın teklifi kabul etmesiyle çift, herkesten gizli şekilde yıldırım nikâhıyla evlendi.

Tarık, Mehmet’in peşine düştü

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Öte yandan Simay’ın Londra’ya gittiğini sanan Haluk Tarman ve oğlu Tarık, gerçeği öğrenmek için harekete geçti. Tarık, Mehmet’in mahallesine giderek kardeşinin izini sürmeye başladı.

Hülya’nın dükkânına giden Tarık, Simay’ın Mehmet’le kaçtığını düşündüklerini söyleyerek yardım istedi. Mehmet ile Simay’ın birlikte olduğunu öğrenen Hülya ise büyük bir şok yaşayarak bayıldı.

Tarık daha sonra Mehmet’in kardeşleri Tufan ve Aziz Karlıova ile karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Tarık aldığı darbeyle başını taşa çarptı ve hastaneye kaldırıldı.

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Hülya’dan Simay’a sert sözler

Yaşananlardan habersiz şekilde mahalleye dönen Mehmet ve Simay ise karşılarında Hülya’yı buldu. Hülya, Mehmet’e tepki göstererek yıllardır onu beklediğini söyledi ve olanlardan dolayı Simay’ı suçladı.

“Bu kız senin sonun olacak, felaketin olacak” diyen Hülya, yaşananları ailesine gözyaşları içinde anlattı. Kızının yaşadıklarını öğrenen Cemal ise soluğu Karlıova ailesinin evinde aldı.

İki aile birbirine girdi

Mehmet ve Simay’ın Karlıova ailesinin evine gitmesiyle gerilim yeniden yükseldi. Aile üyeleri Simay’ı hoş karşılamazken Sadık Karlıova, oğluna tepki gösterdiği sırada fenalaştı.

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Diğer tarafta hastanede oğlunu baygın halde gören Haluk Tarman öfkeye kapıldı. Hukuk profesörü olan Haluk, oğluna bunu yapanlardan hesap soracağını söyledi.

Cemal de Karlıova ailesinin evine giderek Mehmet’e tepki gösterdi. Mehmet’e tokat atan Cemal’in öfkesi Sadık Karlıova’nın araya girmesiyle daha da büyüdü. Sadık, oğlunu korumak için Cemal’in karşısına geçerek Mehmet’e dokunmasına izin vermedi.

Tufan ve Aziz gözaltına alındı

Olayların ardından polis ekipleri Karlıova ailesinin evine geldi. Tarık Tarman’ın yaralanmasıyla ilgili şikâyet üzerine Tufan ve Aziz Karlıova karakola götürüldü.

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Kardeşinin hastanede olduğunu öğrenen Simay da soluğu Tarık’ın yanında aldı. Kardeşini baygın halde gören Simay gözyaşlarına boğulurken, Haluk ile arasında da tartışma yaşandı.

Doktorların Tarık’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edileceğini açıklaması Tarman ailesine derin bir nefes aldırdı.

Mehmet suçu üstlendi

Yaşananların ardından Mehmet ile Simay arasında da gerilim yaşandı. Simay, mutluluklarının nasıl bu kadar büyük bir felakete dönüştüğünü sorgularken Mehmet, “Bana tutun. Birlikte aynı tarafta duracağız” diyerek eşine destek olmaya çalıştı.

Ancak ikili daha sonra aileleri nedeniyle tartıştı ve bir süre ayrı kalmaya karar verdi.

Bu sırada Mehmet, Tarık’ın yaralanmasıyla ilgili olarak karakola giderek ifade verdi. Kavgada üçüncü kişi olduğunu ve Tarık’ı kendisinin darp ettiğini söyledi. Mehmet’in suçu üstlenmesi Karlıova ailesinde büyük bir şaşkınlık yaratırken, Sadık oğlunun yaptığı karşısında duygulandı.

Simay gerçeği öğrenince isyan etti

Mehmet’in suçu üstlendiğini öğrenen Simay ise büyük bir şok yaşadı. Mehmet’in kavgayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyen Simay, bu kararına tepki gösterdi.

Haluk Tarman ise Mehmet’in verdiği ifadeyi değiştirmemesi gerektiğini söyleyerek oğlunu uyardı. Bunun üzerine Simay, Mehmet’in peşinden karakola gitti.

Mehmet’i görmek isteyen Simay, polislere nikâh cüzdanını gösterdi. Karşısında eşini gören Mehmet büyük bir şaşkınlık yaşadı. Simay, Mehmet’in kendisi için böyle bir fedakârlık yapmasını istemediğini belirterek “Birlikte olup bir duracaktık, aile olacaktık” sözleriyle sitem etti.

Tarık şikâyetini geri çekti

Karakola gelen Tarık Tarman ise verdiği ifadede olayın karşılıklı kavga olduğunu söyledi. İlk anda yaşanan öfkeyle farklı bir ifade verdiğini belirten Tarık, Mehmet ve Karlıova ailesinden şikâyetçi olmadığını açıkladı.

Tarık, bu kararı özellikle Simay’ı mutlu etmek için aldığını söyledi. Şikâyetin geri çekilmesiyle Karlıova ailesi büyük bir sevinç yaşadı.

Mehmet herkesi şaşkına çevirdi

Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Haluk Tarman, çocuklarının kendisinin arkasından iş çevirdiğini düşünerek büyük bir öfke patlaması yaşadı.

Karakoldan çıkan Mehmet, Simay ile babasının tartıştığını görünce araya girdi. Simay’ı yanına çağıran Mehmet, ailelerin tüm baskısına rağmen geri adım atmadı.

Yaşanan restleşmelerin ardından Mehmet, herkesin içinde büyük gerçeği açıkladı:

“Çünkü o benim karım. Biz evlendik.”

Bu sözlerle Mehmet ve Simay’ın gizli evliliği ortaya çıkarken, iki aile arasındaki savaşın nasıl sonuçlanacağı yeni bölümde büyük merak konusu oldu.