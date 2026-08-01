'Haysiyet'li güzel Simay

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“ÇOK HEYECANLANDIM”

Simay karakterini anlatırken büyük bir heyecan duyduğunu söyleyen Merih Öztürk, şöyle konuştu: Simay benim güzelim. Simay güçlü, ayakları yere basan, cesaretli ve öz güvenli biri. İçinde yaşadığı derin kırılmaları ve yaraları var. Kendinde eksik olan parçayı Mehmet’te (Doğukan Güngör) buluyor. O yüzden çok güzel bir eşleşme görüyoruz. Bu anlamda çok heyecanlandım. Simay’ı canlandıracağım için, onu yaşamak için sabırsızlanıyorum.

“SİMAY’IN EKSİĞİ SAHİCİLİK”

Simay’ın en büyük eksikliğinin sahicilik olduğunu söyleyen Merih Öztürk, şöyle konuştu: Simay’da sahicilik eksik kalmış. Aslında onun yarası da biraz buradan geliyor. Simay’ın daha gösterişli bir hayatı var ve çevresindeki insanlar zaman zaman ona sahici bir yerden yaklaşmayabiliyor. Mehmet’te tam aradığı şeyi buluyor. Sahicilik ve gerçeklik... Sırtını ona yaslıyor ve içindeki bütün duyguları Mehmet’le rahatlıkla paylaşabiliyor.

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“GÜÇLÜ BİR AİLE HİKAYESİ”

Haysiyet’in yalnızca bir aşk hikâyesi olmadığını vurgulayan Öztürk, dizinin güçlü bir aile dramı sunduğunu belirtti. Başarılı oyuncu şöyle konuştu: Haysiyet, Mehmet ve Simay’ın aşkı üzerinden aileyi, fedakârlığı ve sınıf çatışmasını anlatan güçlü bir aile hikâyesi.. Aslında insanların insan kalabilmesini anlatan bir hikâye.

“HEPSİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ VE KIYMETLİ”

Güçlü hikayesi ve kadrosuyla dikkat çeken Haysiyet’in set ortamından da övgüyle söz eden oyuncu, “Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah enerjimizi izleyicilerimize de yansıtırız” dedi.

GÜÇLÜ KADRO

Sezonun merakla beklenen yapımı Haysiyet, güçlü hikâyesinin yanı sıra iddialı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.

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Süreç Film imzalı Haysiyet, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.