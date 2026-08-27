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Haysiyet'in Yıldız'ı

Güncelleme Tarihi:

#Haysiyet#Aybüke Yılmaz#Balat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 13:29

Süreç Film’in Kanal D için hazırladığı Haysiyet izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Aybüke Yılmaz, Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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KARLIOVA AİLESİ’NİN GÖZBEBEĞİ

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet’in Yıldız’ı Aybüke Yılmaz, karakterini anlattı. Karlıova Ailesi’nin büyük gelini rolünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, “Yıldız, geleneklerine bağlı, ailesi için her türlü fedakârlığı yapabilecek kadar özverili biri” diyerek hikayenin merkezinde yer alacağının ipucunu verdi.

Haysiyetin Yıldızı

ORTAK ÖZELLİKLERİ MERHAMET

Yıldız’ı çabuk benimsediğini belirten Yılmaz, karakterin merhametli olması ve geleneklerine bağlılığının kendisine yakın özellikler olduğunu dile getirdi. Haysiyet kavramının Yıldız için aile değeri olduğunu dikkat çeken oyuncu, onun eksik kalan duygusunun özgürlük olduğunu söyleyip bunu ilerleyen bölümlerde daha net göreceğimizi vurguladı.

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Haysiyetin Yıldızı

HAYSİYETLERİYLE SINANAN İKİ AİLE

Çekimlerine İstanbul Fatih’in tarihi semti Balat’ın ev sahipliği yaptığı Haysiyet, birbirine taban tabana zıt iki ailenin yaşam biçimleri, değerleri ve doğruları üzerinden yaşadığı çatışmayı merkeze alıyor. Bu çatışmanın tam ortasında filizlenen imkansız bir aşk ise hikayenin asıl kırılma noktası olarak dikkat çekiyor. Kendi doğrularını korumaya çalışırken haysiyetleriyle sınanan iki ailenin hikâyesi şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Haysiyetin Yıldızı

OYUNCU KADROSU İDDİALI

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Haysiyet’in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet yer alıyor.

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Haysiyetin Yıldızı

8 EYLÜL’DE KANAL D'DE

Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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#Haysiyet#Aybüke Yılmaz#Balat

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