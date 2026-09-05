Haysiyet'in ön izlemesi oynattı

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"AŞK OYNATIR, HAYAT AĞLATIR..."



Kanal D'nin salı akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizisi Haysiyet’ten ön izleme yayınlandı. Doğukan Güngör (Mehmet) ve Merih Öztürk'ün (Simay), "Edalı da Modalı Yar" türküsü eşliğinde karşılıklı göbek attıkları sahne kısa sürede gündem oldu. "Aşk oynatır, hayat ağlatır..." cümlesiyle başlayan ve Balat'taki bir mahalle düğününden kesit sunan sahnede, ikilinin performansı ve aralarındaki uyum dikkat çekti.

"ENERJİLERİ EKRANDAN TAŞIYOR"



Merih Öztürk'ün Ankara havası eşliğinde sergilediği dans figürleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İzleyiciler, "Merih Öztürk, Ankara havasına twerk havası katmış" yorumlarıyla esprili paylaşımlarda bulundu. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün enerjisi de sosyal medyada övgü topladı. "Çiftin enerjisine bayıldım", "Enerjileri ekrandan taşıyor resmen", "Bu görüntülerden sonra Haysiyet için beklentim daha da arttı" ifadeleri öne çıktı.

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"MERİH KENDİNİ KAPTIRMIŞ"



Yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kıran kesit, kısa sürede viral oldu. "Edalı da Modalı Yar akımı başlamıştır arkadaşlar, hepimize hayırlı olsun", "Ankara havası deyince duracaksınız! Ama insan duramıyor. Merih de kendini kaptırmış", "Haysiyet ön izlemesini görüp kalkıp oynamaya başlayan kaç kişiyiz?" yorumlarıyla yapılan paylaşımlar, diziye yönelik merakı artırdı.

AŞK MI, HAYSİYET Mİ?



Aynı şehirde yaşamalarına rağmen bambaşka dünyalara ait olan insanların yollarını kesiştiren Haysiyet, Mehmet (Doğukan Güngör) ve Simay'ın (Merih Öztürk) imkânsız aşkını merkezine alıyor. Aşk ve haysiyet arasında sıkışan iki gencin mücadelesini anlatan dizi, Yeşilçam ruhunu yansıtan sahneleriyle dikkat çekiyor. Kıraç'ın imzasını taşıyan müzikler de yapımın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Hızlı çalındığında neşe, yavaş çalındığında ise hüzün hissettiren melodiler, hikâyenin duygusal atmosferini güçlendiriyor.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Sevilen isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ü buluşturan yapımın geniş oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet de yer alıyor.

8 EYLÜL'DE KANAL D'DE



Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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