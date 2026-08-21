Haysiyet'in güzelleri

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ŞIKLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Eylül ayında izleyiciyle buluşacak olan Haysiyet’in kadın yıldızları bir araya geldi. Kamera karşısına geçen oyuncular, birbirinden şık kıyafetleriyle dikkat çekti. Yıldız isimlerin neşeli halleri ve pozitif enerjileri de objektiflere yansıdı.

SETTE RENKLİ ANLAR

Çekimleri Balat’ın farklı noktalarında sürdürülen Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Oyuncuların uyumu ve samimi görüntüleri, setin renkli atmosferini de gözler önüne serdi.

GÜÇLÜ KADRO

Yönetmenliğini Eda Teksöz’ün üstlendiği, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun yaptığı Süreç Film imzalı dizinin oyuncu kadrosunda; Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.

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EYLÜLDE KANAL D’DE

Onur, aile, aşk ve hayata tutunma mücadelesini güçlü bir hikâyeyle ekrana taşımaya hazırlanan Haysiyet, eylül ayında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.