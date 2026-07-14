Haysiyet'in afiş çekiminden ilk kareler

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KAMERA ARKASINDA SAMİMİ ANLAR

Haysiyet’in afiş çekiminde Doğukan Güngör ile Merih Öztürk'ün enerjik ve doğal halleri dikkat çekti. Çekim boyunca objektif karşısında sergiledikleri uyum, dizinin güçlü atmosferinin de ilk işaretlerini verdi. Backstage görüntülerine yansıyan sıcak anlar beğeni topladı. Fotoğrafları inceleyip keyifli bir sohbet gerçekleştiren Güngör ile Öztürk, samimi tavırlarıyla da ilgi odağı oldu.

MEHMET İLE SİMAY'IN HİKÂYESİNDE İLK İPUÇLARI

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Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet’in afiş çekiminde öne çıkan ikili, dizide hayat verecekleri Mehmet ile Simay karakterleri arasındaki etkileyici hikâyeye dair ilk ipuçlarını verdi.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Haysiyet, güçlü hikâyesinin yanı sıra iddialı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor. Haysiyet, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.