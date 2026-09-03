Haysiyet'e Kıraç imzası

Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:00
Kanal D’nin yeni dizisi “Haysiyet” müzikleriyle şimdiden gündem oldu. Kıraç’ın yıllar sonra ilk kez bir dizi için yaptığı beste, hem neşe hem de hüzün hissettiren melodisiyle beğeni topladı.
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DİNLEYİCİDEN TAM NOT ALDINEŞE VE HÜZÜN BİR ARADA
Kanal D’nin yeni projesi “Haysiyet” henüz ekrana gelmeden gündem yaratmayı başardı. Dizinin tanıtımları kadar, Kıraç’ın özel olarak bestelediği müzikler de büyük ilgi gördü. Uzun aranın ardından ilk kez bir dizi için stüdyoya giren Kıraç’ın eseri dinleyicilerden tam not aldı. Fragmanlarla birlikte ilk kez duyulan melodi, taşıdığı güçlü duygusal atmosferle sosyal medyada da övgü topladı.
Birçok kült yapımın müziğinde imzası bulunan Kıraç
’ın çalışması, hızlı çalındığında umut ve neşe hissi uyandırıyor, yavaş yorumlandığında ise derin bir hüznü dinleyiciye geçiriyor. Melodinin yarattığı etki, akıllara Melih Kibar’ın Yeşilçam klasiği “Hababam Sınıfı” için bestelediği unutulmaz besteyi getirdi. Yıllar boyunca hafızalardan silinmeyen o eser gibi “Haysiyet” için hazırlanan bestenin de kalıcı bir iz bırakabileceği yorumları yapılıyor.
İMKÂNSIZ AŞK
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu “Haysiyet”, Mehmet (Doğukan Güngör) ve Simay’ın (Merih Öztürk) imkânsız aşkını merkezine alıyor. Kadrosunda Kerem Alışık, Reha Özcan, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım ve Orkuncan İzan’ın da yer aldığı, Süreç Film imzalı dizi 8 Eylül’de başlayacak.