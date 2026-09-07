'Haysiyet bana çiçek gibi geldi'

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“DOĞUKAN'LA GÜZEL BİR UYUM YAKALADIK”

Birbirinden değerli isimlerle çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirten Öztürk, ekip enerjisinin motivasyonunu artırdığını söyledi. Partneri Doğukan Güngör’e ise ayrı bir başlık açtı: Doğukan ile çalışmak büyük bir konfor. Bu projede tanıştık ve birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Son derece nazik ve destekleyici bir partner. Bana alan tanıyor, bu da kendimi rahat hissetmemi sağlıyor. Aramızda güzel bir uyum oluştu.

“SİMAY KIRILGAN BİR KIZ”

Simay karakterini “kırılgan ama özgüvenli, ayakları yere basan bir genç kadın” olarak tanımlayan Merih Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: Simay, ailesi tarafından büyük bir özenle büyütülmüş, sürekli korunup kollanmış biri. Bu nedenle hayatında sahicilik eksik kalmış. Gerçek yaşamı ve hayatın zorluklarını Mehmet sayesinde tanıyor. Mehmet, onun kendini keşfetmesine vesile oluyor. Zamanla aralarında gerçek ve güçlü bir sevgi filizleniyor.

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“DERİNLİKLİ KARAKTERLER BENİ ETKİLEDİ”

Haysiyet’in güçlü ve katmanlı bir senaryoya sahip olduğuna dikkat çeken başarılı oyuncu, hikâyelerin tek bir perspektiften anlatılmamasını sevdiğini belirtti. “Haysiyet'te karakterler yalnızca iyi ya da kötü olarak çizilmiyor; onların gri alanlarını da görebiliyoruz” deyip ekledi: Hikâyeye dâhil oldukça karakterlerin neden belirli kararlar aldığını sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu derinlik beni çok etkiledi ve projeye bağladı.

“BÜTÜN YAZ SİMAY'I KEŞFETTİM”

Yaz boyunca vaktinin büyük bölümünü Simay'ın dünyasını anlamaya ve karakteri derinleştirmeye ayırdığını ifade eden Öztürk, izleyicilere şu sözlerle seslendi: Aşkın, onurun ve sınıf çatışmasının etkileyici bir şekilde işlendiği, güçlü karakterlere sahip bir hikâye izleyicileri bekliyor. Her karakterin kendine özgü bir mücadelesi ve geçmişi var. Umarım seyirciler de bu hikâyeyi bizim kadar sever.

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AŞK MI, HAYSİYET Mİ?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Haysiyet, birbirinden tamamen farklı iki ailenin hikâyesini merkezine alıyor. Sınıfsal farklılıklardan doğan çatışma, Simay (Merih Öztürk) ile Mehmet'in (Doğukan Güngör) birbirlerine âşık olmasıyla daha da derinleşiyor. Duygusal yönü güçlü hikâyesiyle dikkat çeken dizide Kerem Alışık'ın canlandırdığı Sadık karakteri değerleri temsil ederken, Reha Özcan'ın hayat verdiği Haluk karakteri ise gücü simgeliyor.

GÜÇLÜ HİKAYE, İDDİALI KADRO

Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği Haysiyet, güçlü senaryosunun yanı sıra geniş oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Dizide Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet rol alıyor.

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8 EYLÜL'DE KANAL D’DE

Yapımcılığını Süreç Film adına Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.