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Hayranlarını dolandırıcılara karşı uyardı

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#Reha Özcan#Üç Kız Kardeş#Mustafa Aslan
Hayranlarını dolandırıcılara karşı uyardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 15:51

KANAL D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”te Sadık karakterine hayat veren Reha Özcan hayranlarını adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı.

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Kendisini Mustafa Aslan diye tanıtan bir kişi Reha Özcan’la oyunculuk ve koçluk eğitimleri organize ettiği söyleyerek insanları dolandırdı. Bu kişiyle hiçbir bağlantısının olmadığını belirten sanatçı konuyla ilgili yasal süreç başlatacağını ve sosyal medya üzerinden gelen bu tür tekliflere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı: “Kendini Mustafa Arslan adıyla tanıtan bir kişinin ismini kullanarak ve yalan beyanla oyunculuk ve koçluk eğitimleri organize ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Adı geçen şahısla hiçbir profesyonel kişisel bağlantım olmadığı gibi konu ile ilgili yasal süreç başlatacağını kamuoyuyla paylaşmak isterim. Sosyal medya kanalları ile bu tür tekliflerde bulunan şahıs ve kurumlara lütfen itibar etmeyiniz. Tüm iletişimimin yalnızca profilimde paylaştığım menajerim sayın Gökhan Güneş ve Reyhan Özcan kumpanyası üzerinden sürdüğünü hatırlatmak isterim saygılarımla Reha Özcan.”

 

 

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#Reha Özcan#Üç Kız Kardeş#Mustafa Aslan

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